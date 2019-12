Truth Be Told | com’è la serie tv thriller di Apple

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Niccolò SandroniBeè il nuovo titolo diTV+, unabasata su fatti realmente accaduti con una storia piena di misteri che vi conquisterà SuTV+ c’è una nuova interessante, si chiamaBe, è unben fatto, è basato su di una storia vera, ha come protagonisti Octavia Spencer e Aaron Paul e merita di essere vista: ecco perché. Giustizia è stata fatta? San Francisco. Chuck Buhrman è uno scrittore in vista, conosciuto per i suoi libri e per la famiglia modello che ha. Durante la notte di Halloween del 2000 viene brutalmente ucciso in casa sua mentre la moglie e le due figlie dormono al piano di sopra. Da qui ha origine il mistero diBe, che, come ogni buon, nasconde molti lati oscuri i quali, poco alla volta, vengono svelati durante ciascun episodio. La protagonista di questa nuovatv targata ...

casa_lu_casa : @stefanodonadio Praticamente quelle “antologiche” Ma che durano comunque una stagione Se non erro truth be Told lo… - GQitalia : La critica su «Truth Be Told» si è divisa. Tu cosa ne pensi? @AppleTVPlus - nadi1913 : RT @iPhone_Italia: Truth Be Told, una verità tutta da raccontare – RECENSIONE -