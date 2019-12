PewDiePie | l’annuncio della star di YouTube | “Mi prendo una pausa | sono molto stanco”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019), alias Felix Arvid Ulf Kjellberg, prenderà unadi un anno. Ad annunciarlo, ovviamente tramite, la piattaforma che lo ha reso famoso, è stata la stessadel web, secondo al mondo per numero di iscritti sul suo canale. Il 30enne svedese fa vlog da oltre 10 anni, carica un video al giorno, tanto da essersi sposato con una collega, Marzia Bisognin, che si è ritirata dalla piattaforma poco più di un anno fa. Al termine di un lungo video in cui parla dei nuovi aggiornamenti di, ha lanciato la notizia a sorpresa: “Ho un annuncio speciale da farvi:stanco,stanco, non so se si vede. Ho deciso di prendere unail prossimo anno”. L'articolo, l’annunciodi: “Miunastanco” proviene da Il Fatto Quotidiano.

