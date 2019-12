Omicidio Sacchi | dieci giorni prima della morte Luca andò con Princi a incontrare un

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019)di essere assassinatoaveva accompagnato l’amico d’infanzia Giovannia un incontro con Fabio Casale. Un elemento annotato tra gli atti in possessoDirezione Distrettuale Antimafia di Roma, che oltre a indagare sulladel personal trainer 24enne , freddato con un colpo di pistola alla tempia davanti al pub John Cabot nel quartiere Colli Albani, sta provando a ricostruire la rete che ruota attorno al presunto scambio di droga, in cui il promotore sarebbe stato proprio, arrestato con l’accusa di traffico di droga con i due pusher di San Basilio, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Casale, spiegano fonti investigative, ha una condanna in primo grado a 16 anni per droga, coinvolto in un’inchiesta insieme ad altri trafficanti colombiani e boliviani, che avrebbero tentato di importare in Italia quantità di stupefacenti dal Sud ...

