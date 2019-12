Napoli | una iniziativa di Natale per donare coperte e cibo ai rifugi per animali

Una pizza contro la Sla : domani a Napoli Serata Solidale pro Aisla : domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 20.30 presso la pizzeria Oliva di Carla e Salvatore di Piazza Sanità n.11-12, si svolgerà una Serata Solidale pro Aisla con una breve lettura e presentazione del libro “La rivincita del cuore” a cura della casa editrice Homo Scrivens. Alla Serata interverranno alcuni compilatori dell’antologia insieme alla curatrice Emilia Ferrara, il presidente dell’associazione Aisla Onlus di Napoli Adele ...

Napoli - rivedi Maradona per una notte : il ‘figlio prediletto’ Messi per la prima volta nel tempio di Diego : Tanta sfortuna per il Napoli, che a quanto pare sembra non aver molto fortuna con la Champions League. A gironi di ferro in cui non raggiunge la qualificazione dopo aver fatto più di 10 punti, si aggiungono avversarie proibitive quando gli ottavi sono invece realtà: due anni fa fu il Real (poi vittorioso), quest’anno il Barcellona. L’unica italiana ‘sfortunata’ nell’urna benevola per il tricolore, ma ...

Napoli - i bimbi meno fortunati scrivono a Babbo Natale : «Fammi guarire» : C?è chi chiede un lavoro per il papà, chi invece vorrebbe «guarire dalla malattia», chi spera di trovare sotto l?albero «una macchinina telecomandata,...

Moggi : la crisi del Napoli potrebbe essere una macchinazione per mettere in difficoltà Ancelotti : Su Libero, Luciano Moggi analizza il weekend calcistico appena concluso. Parte dalla sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Parma, con tutti gli errori mostrati dalla squadra partenopea. “Una squadra insomma in totale confusione che i tifosi dapprima hanno incoraggiato per poi giustamente contestare con cori e fischi. Come se i calciatori fossero i soli colpevoli di questa situazione incredibile, maturata invece per colpe varie, di ...

Napoli - addio a Gianni de Bury. Una vita tra il giornalismo sportivo - la fotografia e la radio : Morto a Napoli, a 88 anni, Gianni de Bury, guida di generazioni di reporter napoletani che divideva la sua passione per fotografia con l’amore per la radio e libri di cucina. Noto a tutto il mondo del giornalismo campano, Gianni de Bury fu uomo macchina del Napoli campione di Ferlaino e Maradona curando in particolare il rapporto della società con fotoreporter accreditati. Fu tra i fondatori dell’ Associazione Italiana Reporter ...

Napoli - Edoardo De Laurentiis : «Scriviamo una pagina di storia» : Il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, commenta il sorteggio poco fortunato in Champions League Per il Napoli sembra un momento stregato: sconfitta con il Parma, oltre all’esonero di Ancelotti. La squadra di Rino Gattuso, agli ottavi di Champions League, si ritroverà ad affrontare il Barcellona. Il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha commentato il sorteggio dai suoi canali social, con grande ...

Napoli - bambini ipovedenti recuperano la vista grazie ad una terapia genica : Dal mondo della medicina, è arrivato un importante successo: una terapia genica ha ridato la vista a 2 bambini gravemente ipovedenti. Si tratta del primo caso ed è successo in Italia. I giovani pazienti hanno già iniziato la loro nuova vita dopo un solo trattamento. I bambini pugliesi sono affetti da distrofia retinica È la Clinica Oculistica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a potersi fregiare di questo ...

Champions League calcio - Juventus e Atalanta fortunate. Incubo Barcellona per il Napoli. Le avversarie delle italiane agli ottavi ai raggi X : Juventus-Lione, Napoli-Barcellona, Atalanta-Valencia: sono questi gli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio con le squadre italiane protagoniste. Bianconeri e nerazzurri molto fortunati, l’urna di Nyon ha invece voltato le spalle ai partenopei. Diamo uno sguardo più da vicino alle tre sfide in programma con andata e ritorno tra fine febbraio e inizio marzo. Juventus-LIONE. I bianconeri hanno pescato l’avversaria più ...

Valverde : “Napoli? E’ una squadra che gioca bene. Vedremo come staremo quando ci affronteremo” : Sul sorteggio degli ottavi di Champions che hanno estratto, appaiate, le palline contenenti i nomi di Barcellona e Napoli, si è espresso anche Ernesto Valverde. Il tecnico blaugrana ha detto del Napoli: “E’ un avversario forte e complicato con una grande atmosfera nel suo stadio, non si può mai sapere come staremo quando li andremo ad affrontare. Hanno giocatori importanti davanti come Mertens e Insigne. Negli Stati Uniti hanno già ...

Fortunate anche Inter e Roma in Europa League : Napoli unica penalizzata dalle urne : urne Fortunate a Nyon anche per le italiane impegnate in Europa League. L’Inter affronterà ai sedicesimi di finale i bulgari del Ludogorets, la Roma sfiderà invece i belgi del Gent. Andata il 20 febbraio, ritorno il 27 febbraio (con le teste di serie che giocheranno la partita di ritorno in casa). In pratica, considerato anche il sorteggio di Juventus e Atalanta in Champions, l’unica squadra ad aver beccato un avversario quasi ...

Sorteggi Champions ed Europa League - italiane fortunate (ma non tutte) Le avversarie di Juve - Napoli - Atalanta - Inter e Roma : Sorteggi Champions League e Europa League in diretta. A Nyon presso la sede dell'Uefa si è tenuto il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions e sta per iniziare quello...

As : Barcellona fortunato - ora per il Napoli la Champions va in secondo piano : Come cambiano le cose in pochi mesi. Poco tempo fa beccare il Napoli ai sorteggi di Champions come avversario non sarebbe stata una “fortuna”. E invece lo stato di crisi degli azzurri si riflette nei commenti dei media spagnoli sull’avversaria del Barcellona. As titola proprio così: “Barcellona fortunato”, nel sorteggio. E nella scheda sulla squadra di Gattuso scrive: “La crisi del Napoli si trascina ...

Sorteggi Champions ed Europa League - italiane fortunate (ma non tutte) Le avversarie di Juve - Napoli - Atalanta - Inter e Roma : Sorteggi Champions League e Europa League in diretta. A Nyon presso la sede dell'Uefa si è tenuto il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions e sta per iniziare quello...

Sorteggi Europa League in diretta - le avversarie di Roma e Inter. Champions - italiane fortunate : Napoli-Barça - Juve-Lione e Atalanta-Valencia : Sorteggi Champions League e Europa League in diretta. A Nyon presso la sede dell'Uefa si è tenuto il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions e sta per iniziare quello...