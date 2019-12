Napoli |   Maurizio Petracca ex L’Italia è popolare aderisce al Pd

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 dicembre 2019) “L’ingresso nel Partito democratico è una evoluzione naturale del mio percorso politico che ha trovato il suo riferimento più saldo nel centrosinistra, in linea con l’esperienza regionale che sto vivendo dal 2015”. Lo dichiara, consigliere regionale campano che ha ufficializzato la sua adesione al Partito democratico e che quindi entrerà nel gruppo consiliare del Pd in Consiglio regionale della Campania.è stato eletto con l’Udc alle regionali del 2015 nella circoscrizione di Avellino. A giugno 2018 il gruppo dell’Udc, composto dae dalla capogruppo Maria Ricchiuti, ha cambiato nome in “L’italia è”, con riferimento a uno dei partiti confluiti nella lista elettorale “Civica” di Beatrice Lorenzin. “Il Partito Democratico dà il benvenuto al consigliere regionale ...

Elaman58 : RT @LGramellini: Maurizio #Sarri in conferenza stampa pre #SampdoriaJuventus: 'Non voglio fare polemiche sul fatto che la #Lazio non giochi… - Mauro_Cau85 : RT @LGramellini: Maurizio #Sarri in conferenza stampa pre #SampdoriaJuventus: 'Non voglio fare polemiche sul fatto che la #Lazio non giochi… - LGramellini : Maurizio #Sarri in conferenza stampa pre #SampdoriaJuventus: 'Non voglio fare polemiche sul fatto che la #Lazio non… -