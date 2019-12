Microsoft To Do si aggiorna per iOS | scorciatoie di Siri

Leggi la notizia su windowsinsiders

(Di martedì 17 dicembre 2019) Durante la giornata di ieri,To Do si èto per iOS e iPadOS introducendo il supporto per lesie altre novità. Novità in questa versione Shortcuts di: ora puoi aggiungere le tueper To Do. Basta aprire le impostazioni, selezionare “” per creareper aprire un elenco o aggiungere un’attività. Estensione: devi salvare una pagina web nella lista di lettura o aggiungere un prodotto alla lista della spesa? È sufficiente cliccare sul pulsante di condivisione e scegliere l’elenco. Vieni da Wunderlist? La ricondivisione degli elenchi già condivisi è stata semplificata. Condividi via email e saranno aggiunti automaticamente gli indirizzi dei membri precedenti. Adesso è possibile disattivare le notifiche per gli elenchi condivisi direttamente dalle impostazioni. Screenshot Download La ...

