Maurizio Petracca ufficializza la sua adesione al Partito Democratico

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Con l’incontro con il segretario nazionale, Nicola Zingaretti, che si è tenuto presso la sede del Pd in Largo del Nazareno a Roma, il consigliere regionale della Campania,la suaalentrerà, quindi, nel gruppo consiliare del Pd presso il Consiglio Regionale della Campania. “L’ingres2so nel– dichiara il consigliere regionale– è una evoluzione naturale del mio percorso politico che ha trovato il suo riferimento più saldo nel centrosinistra, in linea con l’esperienza regionale che sto vivendo dal 2015. Sono dell’idea che la politica abbia ancora bisogno dei partiti e che la si debba praticare necessariamente all’interno di un. Ecco perché oggi scelgo il Pd che è il motore del ...

