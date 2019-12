Massimo Ranieri | ‘Non ho mai festeggiato il Natale | è roba da ricchi e noi non lo eravamo’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 17 dicembre 2019) Niente albero di, niente presepe. In casailnon lo si festeggia. Perché? Perché quando era piccolo la sua famiglia era povera e non se lo poteva permettere. Così racconta, 68 anni, intervistato da Sorrisi e Canzoni. “Nella mia vita non ricordo i festeggiamenti per il: er aunadae noi non avevamo niente. Come l’abero, chi l’ha mai avuto?, costava troppo. Però cantavamo ‘Tu scendi dalle stelle” tutti insieme”. Una famiglia unita, 8 fratelli, anche se al freddo “Perché non c’era il riscaldamento” e con poco cibo in tavola “Il panettone non potevamo permettercelo”.e i regali: ‘Coi primi soldi regalai un fiore a mia madre’ E i regali? “I regali non entravano proprio nella nostra vita. La povertà è anche questo. Il regalo era quando ci ...

AnnaTavano : RT @Marian__136: - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Massimo Ranieri - L'amore e un attimo (Perdon Carino Mío)1971 Top 33 Posto su Radio Italia Charleroi - leone52641 : RT @Marian__136: -