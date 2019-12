Marco Ferri si è operato | “Non riuscivo a recuperare l’intera mobilità della spalla”

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) L'imprenditore, concorrente dell'Isola di qualche stagione fa, si è mostrato in un letto di ospedale con un tutore alla spalla in seguito all'operazione per un incidente di qualche tempo fa: "Mi sono fatto male facendo wakeboard e purtroppo non sono riuscito aspalla".

