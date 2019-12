Manovra | Salvini avverte | “Pronti a fare ricorso alla Consulta”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’ex ministro dell’Interno va all’attacco sulla Legge di Bilancio: “Tempi, modi e contenuti meritevoli diCorte costituzionale”. E aggiunge: “La Lega non resterà di certo a guardare” “E’unablindata, che frega tutto e frega tutti. La Lega non può stare ferma,moCorte costituzionale per i contenuti e per i … L'articolo: “Pronti aConsulta” proviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : #Salvini: Siamo al 16 dicembre e la manovra economica non è ancora arrivata in Parlamento. #nonelarena @nonelarena - LegaSalvini : MANOVRA, #SALVINI: «FAREMO RICORSO ALLA CONSULTA» - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. #Sardine. Caso Popolare di #Bari.… -