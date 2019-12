M5S news | Beppe Grillo oggi a Roma | à la vigilia di una svolta?

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) M5S, sono ore convulse per i pentastellati alle prese con i mal di pancia dopo il voto al Senato sulla manovra 2020. Nuovi dissidenti, oltre a quelli noti, vanno ad incrinare ulteriormente la già fragile condizione del Movimento, già provato dalla recenti defezioni a Palazzo Madama. E per cercare di mettere, ancora una volta, una pezza alla traballante leadership di Luigi Di Maio, non bastano i “facilitatori” presentati solo qualche giorno fa.scende in campo di nuovo il fondatore del Movimento,. M5Stenta l’ultimo disperato salvataggio di Di Maioè già arrivato ain questi minuti, all’hotel Forum, l’albergo dove è solito allare durante le sue trasferte capitoline. Alle 19, a quanto si apprende, sarà a Palazzo Madama per vedere i senatori, subito dopo potrebbe fare un salto alla Camera, dove alle ...

