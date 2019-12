Luigi Mastroianni affranto per la morte di 2 amici | Non si può morire per un

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Serena Granatoha confessato attraverso i suoi profili social di aver perso due: ma il web ha qualcosa da dire Lo scorso gennaio diventava protagonista de "La scelta" di Uomini e donne, in prima serata su Canale 5. E, a quasi esattamente un anno di distanza dalla puntata finale del suo trono,è tornato al centro dell'attenzione mediatica per via di una triste news riportata in rete. Sul suo profilo Instagram, l'ormai ex tronista nato a Catania e classe 1995 ha parlato della notizia delladi due, provocata da incidenti stradali. Così, attraverso il social-network,si è lasciato andare ad un lungo messaggio di sfogo, dove ha invitato gli utenti ad essere prudenti alla guida, alla luce di quanto è drammaticamente accaduto ai suoi giovani. “Io vengo da Palagonia – si legge nel messaggio cheha ...

