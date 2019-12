LIVE Varsavia-Perugia 1-1 | Champions League volley 2019-2020 in DIRETTA | inizio di terzo

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario d’e come vederla in TV 16-18 Si ferma sul nastro la battuta di Plotnytskyi. 15-18 Doppio cambio per la Sir. 15-18 Plotnytskyi risponde con la stessa moneta. 15-17 Pallonetto spinto di Tillie. 14-17 Primo tempo di Russo, break! 14-16 Pallonetto intelligente di Plotnytskyi. 14-15 Primo tempo di Nowakowski,deve spingere di più al servizio per far si che la ricezione polacca si sposti da rete. 13-15 Plotnytskyi tira forte sul muro di Udrys. 13-14 Si insacca la pipe di Kwolek. 12-14 Mani-out di Leon, che mette a terra una palla difficilissima. 12-13 Sette di Niemiec, che si sta mettendo bene in mostra questa sera. 11-13 Ancora un errore in attacco per l’opposto bielorusso. 11-12 Sparacchia fuori Udrys, il giocatore più in difficoltà nella metà-campo polacca. 11-11 Si ferma qui la serie al servizio di ...

zazoomblog : LIVE Varsavia-Perugia 17-25 Champions League volley 2019-2020 in DIRETTA: Leon e compagni sugli scudi nel primo par… - OA_Sport : LIVE Varsavia-Perugia, Champions League volley 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - truemetalonline : Metallica: il live video professionale di 'Nothing Else Matters' dallo show di Varsavia -