Il Bhutan avrà un altro royal baby | Jetsun Pema è incinta

I sovrani del Bhutan allargano la famiglia: Jetsun Pema, 30 anni, la più giovane regina del mondo, ex borghese, aspetta il secondo figlio. Lei e il marito, il re Jigme Khesar Namgyel, 40 anni, l'hanno annunciato come fanno le monarchie moderne, con un post via Instagram: «Le loro maestà aspettano un secondo figlio per la primavera 2020», si legge sulla ...

