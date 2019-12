Herzog incontra Gorbaciov | cronaca di un amore | quello di Mikhail per il comunismo – Il

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Werner e. Sei mesi di appostamento. Tre incontri per qualche ora di girato. Campo e controcampo. Campo e controcampo. Domande lunghissime e articolate. Risposte rapide e spiazzanti.arriverà nelle sale italiane il 19-20-21-22 gennaio 2020 e qui ve ne presentiamo il trailer italiano in esclusiva. La storia del disfacimento dell’Unione Sovietica presentata in tutta la sua solenne tragedia attraverso le parole di colui che nel volgere di sei anni (1985-1991), tra Perestrojka e Glasnost, ne accelerò la “trasformazione” verso una forma democratica e un’economia di mercato non proprio riuscite.di undiper il. Tutta la trafila contadina e di partito a partire dagli anni trenta/quaranta del novecento. Poi la facoltà di legge a Mosca, la carriera di capopartito a Stavropol negli anni settanta, ...

