“Harry e Meghan hanno rischiato di morire in volo per colpa di un drone”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il principe Harry eMarkledimentre erano inperdi un drone lanciato proprio in direzione del loro jet privato. È la rivelazione fatta da una fonte vicina alla coppia reale al Mirror, che ha raccontato questo episodio accaduto lo scorso 26 agosto e rimasto finora segreto, spiegando che i Duchi del Sussex si sono salvati solo grazie alla prontezza di riflessi del loro pilota. La fonte ha raccontato che Harry eerano partiti da Nizza e si trovavano inad un altezza di 3mila metri: stavano sorvolando la Gran Bretagna in attesa di atterrare all’aeroporto di Luton, vicino a Londra, quando sulla loro traiettoria si è posto un drone che viaggiava illegalmente alla stessa altezza del jet “Bombardier” da 14 posti e dal costo di 46 milioni di sterline, di proprietà della società ‘NetJets’ e spesso noleggiato dai reali ...

Notiziedi_it : Harry e Meghan hanno rischiato di morire per colpa di un drone - paolo_bravi : - dilei_it : Meghan Markle e Harry non rientrano in Inghilterra. La sensitiva: “È incinta” -