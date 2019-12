“Ha vinto lei” Barbara D’Urso | la notizia inaspettata sul fatto più scottante

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Puntata difficilissima di Live non è la D’Urso. Tanti i temi e affrontati e gli ospiti diD’Urso sembrano più scalmanati del solito. Tra gli ospiti in collegamento il giornalista Sergio Vessicchio radiato dall’Ordine dei giornalisti a seguito della sua telecronaca sessista contro la guardalinee Annalisa Moccia nel mese di marzo. Chiamato in collegamento dallo studio di “Live – Non è la d’Urso” per discutere della questione, si mostra subito senza freni: all’inizio mostra la querela verso l’Ordine, che a suo dire avrebbe abusato del proprio potere verso una semplice opinione. “Alba Parietti e Giampiero Mughini mi fanno schifo! – ha detto l’ex giornalista – Ma a ste due marchette della televisione cosa bisogna far pagare? Mughini è una vergogna, Alba Parietti non si sa neppure cosa fa nella vita. Mughini ...

pisto_gol : Jorge Mendes dice che CR7 se avesse giocato nel Real Madrid avrebbe vinto il Pallone D’Oro. Non fa un gran complime… - sampdoria : ?? | Senza limite La #Sampdoria ha vinto 5?? degli ultimi 7?? #derby della Lanterna, pareggiando i restanti due. Le… - agorarai : Oggi è con noi a #agorarai Niccolò Pagani, professore di lettere, attivista del movimento delle #sardine. Pagani ha… -