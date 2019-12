FAO: basso livello di fame ma alta prevalenza di moderata insicurezza alimentare, sovrappeso e obesità in Europa e in Asia centrale (Di martedì 17 dicembre 2019) Un nuovo rapporto della FAO ha rivelato che la fame in Europa e in Asia centrale è bassa, ma un elevato numero di persone è colpito da moderata insicurezza alimentare, dovuta alla scarsità di cibo e di accesso ad alimenti nutrienti, nonché a sovrappeso e obesità. La Rassegna regionale sulla sicurezza alimentare e la nutrizione in Europa e in Asia centrale 2019, lanciata oggi a Mosca, fornisce raccomandazioni specifiche per i responsabili politici per interventi mirati su nutrizione, disuguaglianze e sviluppo rurale, e per il raggiungimento degli obiettivi globali dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. In Europa e in Asia Centrale la sicurezza alimentare è migliorata notevolmente negli ultimi vent’anni e gran parte dei circa 50 paesi monitorati è riuscita a mantenere la prevalenza della sottoalimentazione al di sotto del 5% – meno della metà della media ...

