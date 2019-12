Eruzione in Nuova Zelanda | tutte identificate le 18 vittime del vulcano White Island

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sono statele 18 persone decedute a causa dell’deldi, in: lo ha annunciato la polizia, spiegando che ancora non sono stati ritrovati 2 corpi, quello di un australiano e di un neozelandese. Lesono 13 australiani, 3 americani e 2 guide turistiche neozelandesi. Diciassette dei feriti nell’, che ha sorpreso un gruppo di 47 turisti durante un’escursione, sono ancora in terapia intensiva a causa delle gravi ustioni riportate.L'articoloinle 18delMeteo Web.

