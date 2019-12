Catania Antonio Fragapane ha perso la vita

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’ennesimo drammatico incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Questa volta hala, un ragazzino di soli sedici anni, chiamato. Era in macchina con altri suoi amici, ma per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. L’auto, una Fiat Punto, stava andando in direzione Palagonia, in provincia di, dove risiedono tutti e quattro i ragazzi. In molti sono rimasti scioccati da questa grande perdita. Secondo le informazioni che sono state rese note,, era sull’auto di un suo amico di diciotto anni e con loro c’erano anche altri due ragazzi. Molto probabilmente stavano tornando a casa, intorno alle quattro del mattino ed hanno preso la strada che porta a Palagonia, quando all’improvviso per causa ancora da chiarire, il giovane hail controllo del ...

