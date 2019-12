Carabinieri in lutto Giuliano | la vita finita a soli 25 anni | è morto sul colpo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Uno schianto che non gli ha lasciato scampo:a 25. Il giovane, originario del beneventano, di Sant’Agata dei Goti per la precisione, ma residente a Roma dove prestava servizio come carabiniere, ha perso lain un incidente drammatico avvenuto nella giornata di lunedì, 16 dicembre, sulla Telesina, statale 372.Ciampi viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto, tra Alvignano e Gioia Stica, Caserta. Lo schianto, sulla cui dinamica sono ancora al lavoro gli agenti della polizia stradale di Caserta intervenuti per i rilievi, forse è avvenuto per il fondo stradale viscido e la velocità sostenuta ma, come detto, si è rivelato fatale per il 25enne. I soccorsi del personale medico del 118 di Piedimonte Matese (Caserta) sono stati tempestivi, ma per il giovane carabiniere non c’è stato nulla da fare. (Continua dopo ...

