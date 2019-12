Ascani: Cheops e Cosmo Skymed orgoglio ricerca italiana (Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Il lancio della seconda generazione di Cosmo Skymed e del satellite Cheops e’ stato rinviato forse a domattina, ma l’emozione per i traguardi tecnologici italiani resta. Ne parla il viceministro dell’Istruzione, Anna Ascani, intervenuta all’evento organizzato a Roma dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) per presentare le due missioni. “Sono qui per ringraziare chi lavora ogni giorno per traguardi simili. Per chi si dedica al futuro con dedizione e impegno per il bene di tutti- ha esordito Ascani- E l’emozione non deriva solo dal sapere che apriamo una finestra di conoscenza sull’universo e sugli esopianeti, ma anche dal sapere che il satellite sonda Cheops e’ uno strumento europeo con Italia prima attrice, grazie al lavoro dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dell’Agenzia spaziale italiana ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ascani Cheops