Zebre-Benetton Treviso | data | programma | orario e tv Pro14 rugby 2019-2020

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Torna dopo la pausa delle coppe europee il Guinness Pro 14 e sabato 21 dicembre inc’è il primo derby italiano tra lee la. Sfida già decisiva per entrambe le formazioni. Le due formazioni azzurre arrivano da un avvio di stagione difficile, conche ha vinto due partite, mentre lesono ferme a un solo successo. La, che un anno fa centrava per la prima volta i playoff, è lontana 9 punti dalla top 3 della propria conference, mentre i bianconeri sono attualmente ultimi parimerito con gli Ospreys nel proprio girone. Dopo una serie consecutiva di sconfitte, la franchigia federale con sede a Parma ha vinto l’ultima partita di Pro 14, contro Newport, e due settimane fa si è imposta contro Brive, squadra con cui però ha perso questo weekend. Dopo una serie di sconfitte, invece, questo fine settimanaha ritrovato il ...

