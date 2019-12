WATCHMEN - Recensione 1x08 A God Walks Into Abar

Leggi la notizia su lostinaflashforward

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “There is no future. There is no past. Do you see? Time is simultaneous, an intricately structured jewel that humans insist on viewing one edge at a time, when the whole design is visible in every facet.” Alan Moore,, cap.9A seguito dello scioccante colpo di scena che ha caratterizzato gli ultimi istanti di "An Almost Religious Awe",decide di soffermarsi proprio su quegli attimi, tirando fuori un ottavo episodio magistrale e senza tempo. Il titolo del penultimo capitolo della stagione, "A God", racchiude al suo interno un momento in particolare, il quale si snoda in varie diramazioni per tutta la narrazione e trasportando le conseguenze di un incontro tanto fatale quanto importante. Diretto da Nicole Kassell (già regista dei primi due episodi della serie) e scritto da Damon Lindelof e Jeff Jensen (Tomorrowland), l'episodio mostrerà il primo ...

