Un’antica popolazione di stelle nelle immagini della Via Lattea prodotte dal telescopio VLT dell’ESO (Di lunedì 16 dicembre 2019) Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO ha osservato la regione centrale della Via Lattea con una risoluzione spettacolare e ha scoperto nuovi dettagli sulla storia della nascita delle stelle nella nostra galassia. Grazie alle nuove osservazioni, gli astronomi hanno trovato le prove di un evento drammatico nella vita della Via Lattea: uno scoppio di formazione stellare così intenso che ha portato a oltre centomila esplosioni di supernova. “La nostra survey senza precedenti di gran parte del centro galattico ci ha fornito approfondimenti dettagliati sul processo di formazione delle stelle in questa regione della Via Lattea“, afferma Rainer Schödel dell’Istituto di astrofisica dell’Andalusia a Granada, in Spagna, che ha condotto le osservazioni. “Contrariamente a quanto era stato accettato finora, abbiamo scoperto che la formazione stellare non è ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Un’antica popolazione