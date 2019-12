Terremoto | sciame scismico in provincia di Benevento Il sindaco chiude le scuole

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Due scosse a pochi istanti una dall’altra si sono verificate indi, in Campania. Una scossa dicon magnitudo 3.4, e profondità 17 chilometri, si è verificata alle 9,06 ina tre chilometri da San Leucio del Sannio. Dai rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia risulta che una seconda scossa si è poi verificata alle 9.08, con magnitudo 3.2 e profondità 10 chilometri. STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 3.1 e 3.6 ore 09:08 IT del 16-12-2019, prov/zona#INGV 23605521 https://t.co/QSEAqeg269— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 16, 2019 Immediatamente sono stati fatti evacuare gli studenti di alcuni istituti scolastici ed edifici pubblici. Non risultano al momento danni o persone coinvolte 🔴 #di magnitudo ML 3.4 registrato alle ore 09:06 con epicentro a San Leucio ...

