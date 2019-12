Si tuffa in un lago ghiacciato per salvare i suoi cani: lui muore, salvi gli animali (Di lunedì 16 dicembre 2019) David Schmidt, un uomo californiano di trentanove anni, è morto in un lago ghiacciato in cui si era tuffato nella speranza di recuperare i suoi cani caduti in acqua. I cani si sono salvati, lui purtroppo non ce l'ha fatta. Sul posto vigili del fuoco e sceriffo: "Se vi dovesse trovare in una situazione del genere non tuffatevi, chiamate i soccorsi".

