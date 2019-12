Sci di fondo | Italia | tra la debacle di Pellegrino e il talento di Davide Graz Donne | un

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Weekend decisamente poco fortunato per l’in quel di Davos: le gare sprint del sabato e le distance di domenica non hanno infatti regalato grandi soddisfazioni al team azzurro, rimasto fuori dalle posizioni che contano in maniera anche abbastanza sorprendente soprattutto per quel che concerne un nome. Federico, infatti, non ha tenuto fede all’ottima sua tradizione nella città svizzera, uscendo in semifinale (benché vada detto che si è trovato in una batteria particolarmente forte, con i norvegesi Johannes Klaebo ed Erik Valnes e l’indiavolato francese Lucas Chanavat, che solo il leader di Coppa del Mondo ha potuto fermare con molta fatica). Di sicuro il nostro portacolori non sperava in questo inizio della campagna a tecnica libera, la sua preferita, ma preoccuparsi in questo momento appare piuttosto prematuro. A rafforzare la sensazione, le parole del ...

