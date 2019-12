Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti“Abbiamo partecipato all’avviso pubblico del Miur per la concessione di contributi – ha precisato il Presidente delladi, Giorgio Magliocca – in favore di Enti Locali per la progettazione difinalizzati allainedificidi nostra competenza, predisponendo 71 schede diper 45superiori di Terra di Lavoro. In tal modo, intendiamo proseguire nel programma diindi nostra competenza avvalendoci di ogni forma di finanziamento a nostra disposizione”. Per ogni istituto sono state predisposte schede per la progettazione diper lainedifici, come da elenco a seguire, schede finalizzate alla partecipazione dell’avviso pubblico del M.I.U.R. Reg. Uff. n. 6988 del 06/03/2019, che prevede come prima fase quella ...

MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Tammaro? Il 37enne è scomparso dalla provincia di #Caserta dopo essere stato in ospedale per una pic… - anteprima24 : ** Provincia di #Caserta, messa in sicurezza degli istituti scolastici: 71 interventi tecnici **… - msantarella : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Tammaro? Il 37enne è scomparso dalla provincia di #Caserta dopo essere stato in ospedale per una pic… -