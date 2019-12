Open | l’ex ministro Flick in soccorso di Carrai | il parere che prova a smontare le accuse

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Al tribunale del riesame di Firenze si è svolta l’udienza per discutere i ricorsi contro i sequestri di documenti e supporti informatici presentati dai difensori di Alberto Bianchi e Marco, indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura dello stesso capoluogo toscano sulla fondazione. Il ricorso è stato presentato inoltre da alcuni dei finanziatori della fondazione, collegata all’attività politica di Matteo Renzi, perquisiti dalla finanza nell’ambito delle indagini. Dopo la discussione in camera di consiglio, cioè a porte chiuse, al termine dell’udienza il tribunale si è riservato la decisione: in sostanza prendendo tempo prima di accettare o respingere i ricorsi. Secondo quanto si apprende, l’ex presidente della fondazione Alberto Bianchi, difeso dall’avvocato Antonio D’Avirro, ha rinunciato al ricorso in udienza. ...

