Napoli-Barcellona | la prima volta di Messi nel tempio di Maradona

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019)notte di eventi importanti: per laentrerà neldel Dio del calcio, Diego ArmandoSorteggi di Champions League che si concludono con le italiane impegnate in Atalanta-Valencia, Lione-Juventus e. Oggettivamente quella tra azzurri e blaugrana pare essere quella più complicata per le italiane agli ottavi. Resterà, comunque andrà, … L'articolo, ladineldiproviene da www.inews24.it.

sscnapoli : ?? @ChampionsLeague, il Napoli affronterà il @FCBarcelona agli ottavi di finale ???? - SimoneGambino : Calendario Champions League delle italiane Atalanta-Valencia 19/2 Valencia-Atalanta 10/3 Napoli-Barcellona 25/2 B… - rtl1025 : Ecco i sorteggi di #ChampionsLeague #UCLdraw ? ?? Real Madrid - Manchester City Atalanta - Valencia Borussia Dortm… -