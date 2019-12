Muore davanti ai figli | il gesto d’aiuto | “Asilo gratis ai piccoli”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Una tragedia, quella di Maria Maisto, che ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano: la donna è mortaagli occhi dei suoi due bambini di 4 anni e 18 mesi, mentre era incinta del terzogenito. A ritrovare il cadavere è stato il marito, che rientrato a casa dopo il lavoro ha trovato il corpo della moglie riverso in bagno: la donna era già morta e per lei non c’è stato nulla da fare. Stando alle prime informazioni, la causa del decesso sarebbe un infarto.aiUn momento che nessuno della famiglia potrà mai dimenticare. Maria si trovava a casa insieme aiquando il marito improvvisamente non è più riuscito a mettersi in contatto con lei. Preoccupato, e forse guidato da un drammatico sesto senso, ha fatto rientro a casa e ha sentito pronunciare una frase che mai avrebbe voluto sentire: “Mammina sta dormendo sul pavimento” gli ha detto ...

