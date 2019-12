Luigi Di Maio | retroscena pazzesco dal Pd | Era meglio lui premier al posto di

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il livello di disperazione nel governo è tale che nel Pd rimpiangonoDi. Ildel Corriere della Sera sulle tensioni nella maggioranza sul decreto salva Popolare di Bari contiene passaggi tra l'esilarante e il grottesco. Il più godibile? Questo: "C'è chi rimpiange la scelta di Co

Mov5Stelle : ?? Collegati alla diretta della presentazione del #TeamDelFuturo con @luigi.di.maio e tutti i facilitatori:… - La7tv : #nonelarena In diretta da Palazzo Chigi, le parole di Luigi Di Maio dopo il Consiglio dei Ministri sul salvataggio… - marcotravaglio : DITE QUALCOSA 'Noi, detestando il potere, non invidiamo nessun politico. Ma, tra i politici che non invidiamo, quel… -