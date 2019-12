Fermi tutti | John Frusciante torna nei Red Hot Chili Peppers dopo l’addio di Josh

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019)nei Red Hot. Avete capito bene: stiamo parlando di colui che ha lasciato il gruppo e che ha dato il via a un vero e proprio tormentone, seguito alla pubblicazione del romanzo Jackè Uscito Dal Gruppo di Enrico Brizzi. L'annuncio arriva direttamente dai canali social della band, che ha annunciato il ritorno dil'addio del chitarrista della bandKlinghoffer. "I Red Hotannunciano l'addio al nostro chitarrista degli ultimi dieci anni,Klinghoffer.è uno splendido musicista che rispettiamo e a cui vogliamo bene. Siamo molto grati per il tempo trascorso insieme. Annunciamo anche, con grande entusiasmo e di cuore, cherientra nel nostro gruppo".e i Red HotCom'è noto,ha fatto parte del gruppo più volte, ma in ...

vkookminuscoli : RT @_xhexlove: FERMI TUTTI DANNAZIONE!!! . . COSÌ NON VA BENE!!! . . . Vogliamo veramente che i BTS perdano??? . . . Veramente???NOOO . .… - OptiMagazine : Fermi tutti, #JohnFrusciante torna nei #RHCP dopo l'addio di Josh Klinghoffer -