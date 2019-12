Edwige Fenech e Luca Cordero di Montezemolo | “Quante gelosie”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Una persona meravigliosa. Ci siamo conosciuti che avevo 38-39 anni, siamo rimasti insieme diciassette anni”, cosìdiha ricordato il suo rapporto condurante un’intervista a Il Giornale, a distanza di molti anni dalla fine della loro storia d’amore. Una storia lunghissima, appassionata, da film. “Quante voci su di noi, quante gelosie, invidie” ha continuato poi l’ex presidente Ferrari. “Quando conduceva Domenica in entrava nella casa di tutti. Ricordo i maligni: Ah, è lì perché è la compagna di. E intanto tentavano di screditare me perché doveva per forza essere poco serio un manager che stava con un’attrice”. Dal canto suo, anche per lanon fu semplice: “Facevo grandi ascolti, ma ogni settimana uscivano sul mio conto critiche feroci: ‘Non ...

