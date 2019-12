‘E’ stata ricoverata in ospedale | che spavento…’ | Maurizio Battista | il dramma per la

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 16 dicembre 2019)e ildella figlia Anna Lunedì in prime time su Rai Due va in onda lo spettacolo teatrale ‘Natale a casa’, con protagonista ovviamente l’attore. Una sceneggiatura che quest’ultimo ha scritto a quattro mani, ossia con la sua compagna Alessandra Moretti. In attesa di vedere lo show l’artista ha … L'articolo ‘E’in, che spavento…’:, ilper la figlia Anna proviene da KontroKultura.

IRAMAPLUME : Ho visto con molto dispiacere un servizio in cui un ragazzo sostiene di aver inviato un brano simile a Nera 3 mesi… - NicolaMorra63 : Così anche l'#Umbria è stata oggetto di attenzione da parte della #ndrangheta. Se si vuole sviluppare prudenza si… - chetempochefa : 'Non si parla di bellezza per pudore: in un mondo così drammaticamente sconvolto come il nostro sembra quasi frivol… -