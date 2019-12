Concorso Il Presepe negli Iblei 2019 | iscrizioni aperte

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sonoleper la trentanovesima edizione del‘Il’. Rinnovando una tradizione

radiortm : Iscrizioni aperte per la trentanovesima edizione del concorso “Il Presepe negli iblei’ - - ConsorzioComRG : Iscrizioni aperte per la trentanovesima edizione del concorso “Il Presepe negli iblei’ - Ass_Miro : 16 Dicembre-Che sia per tutti un dolce #Natale! Al posto del #pandizenzero noi vogliamo farvi festeggiare con una… -