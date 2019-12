Cinque mesi per diventare genitori | ecco le nuove direttive INPS

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sui giornali italiani si leggono le novità sul congedo parentale in Italia, in una nazione dove si lamenta una scarsissima crescita demografica l’ha stabilito che:...le donne che vorranno lavorare fino al nono mese di gravidanza, potranno avvalersi del congedo obbligatorio di maternità diinteramente dopo il parto. Mentre i padri hanno diritto a 5 giorni (non più 4) di congedo parentale, che possono essere fruiti anche in via non continuativa, entro idi vita del bambino o dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione.Il congedo di paternità è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di: morte o grave infermità della madre. abbandono del figlio da parte della madre.affidamento esclusivo del figlio al padre.In caso di adozione o ...

blackxunicorns : RT @cwtchar: ve lo dico cinque mesi prima: fan action o no, io falling al concerto la canto PUNTO - LiveForMyBoys1D : RT @cwtchar: ve lo dico cinque mesi prima: fan action o no, io falling al concerto la canto PUNTO - fagioloedamame : RT @antichiprofumi: Tre mesi fa si speculava sull’imminente arresto di B*ris John*on per via della sua sospensione incostituzionale — giudi… -