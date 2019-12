Cautano | Mercedes fuori strada | un ferito in codice rosso

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCacciano – Incidentele consulla provinciale che collega la località Cacciano dia Vitulano. Il conducente di unaClasse A, un 39enne, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo della vettura e ha finito la sua corsa contro un muretto. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato successivamente ricoverato inin ospedale. Per estrarlo dall’abitacolo, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto per i rilievi sono giunti i Carabinieri della Stazione di Montesarchio. L'articolo: uninproviene da Anteprima24.it.

