Cammarano entra nel Team del Futuro del Movimento 5 Stelle

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Michele, Consigliere regionale salernitano,neldeldelcome membro nazionale dell’area tematica “Imprese“. Il portavoce Salernitano, di 46 anni, è al suo primo mandato in Consiglio regionale. “Sono contento del risultato raggiunto, da oggi parte questa nuova esperienza sarò impegnato nelNazionale del settore imprese. Sono molto felice di aver dato la disponibilità al mio collega in Consiglio regionale Gennaro Saiello. II nostro compito sarà quello di favorire la realizzazione concreta di idee e progetti che gli iscritti hanno votato per ogni singola area tematica. In particolare sarò impegnato sui temi che riguardano il divario crescente tra nord e sud, perché c’è sviluppo solo se il lavoro e le economie locali sono ispirate ai valori del territorio, alla ...

