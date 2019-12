Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – “Oggi nella VIIdel Consiglio regionale del Lazio, Politiche sociali e Sanita’, abbiamo approvato lo schema di deliberazione che definisce ie le modalita’ per l’deiper la realizzazione deipresentati dalleerative sociali o loro consorzi. Le disposizioni contenute nello schema permetteranno la presentazione di, dalla durata massima di 12 mesi e per un costo massimo di 100 mila, che avranno l’obiettivo di migliorare la qualita’ dei servizi resi, far acquisire capacita’ lavorative, adeguare i posti di lavoro e incrementare le unita’ lavorative svantaggiate in qualita’ di lavoratori o soci lavoratori. Si tratta di un traguardo importante reso possibile dallo stanziamento per l’anno 2019 di un milione di euro per leerative di tipo A e tipo B; un ...

romadailynews : Bonafoni: ok #commissione criteri erogazione contributi progetti Coop: #Roma – “Oggi nella… -