Barbara D’Urso Instagram | video boomerang in cui “strazia” un orso | «Da rinchiudere»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Boom di ascolti perD’Urso, che continua a tenere botta con la sua Domenica Live. Carmelita ha festeggiato con unsimpatico sul suo profilola vittoria in termini di share di ieri, domenica 15 dicembre, sugli altri programmi trasmessi nella stessa fascia oraria. In realtà si è ben lontani dagli ascolti degli ultimi anni: la conduttrice partenopea ha tenuto incollati 2.033.000 telespettatori, aggiudicandosi il 13.1% di share. Non proprio una cifra record, ma sufficiente per buttarsi alle spalle la concorrenza. Francesca Fialdini con il suo A ruota libera non decolla, fa fatica a tenere testa al programma della domenica di Canale 5.D’Ursoin cui “strazia” un: «Da» Nelpubblicato susi vedeD’Urso in magnifica forma intenta a “straziare” ...

chetempochefa : PARANORMALE: Maria De FIlippi è apparsa alla Madonna e la Madonna le ha detto 'MARIA CHIUDI LA BUSTA'… - chetempochefa : ESCLUSIVA #CTCF ??@lucianinalitti e the Voice of Barbara D'Urso: Andrea Piovan! - carmelitadurso : Dai un'occhiata al video di Barbara d’Urso! #TikTok -