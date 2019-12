Bambina di cinque anni muore dopo una festa di Natale

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La spiacevole tragedia è accaduta lo scorso 3 dicembre a Sunderland, a Tyne and Wear, in Inghilterra. Unadi circa, si è spenta tra le braccia della sua mamma e del suo papà,essere stata ad unadied aver incontrato Santa Claus, la figura più amata dei bambini. Una volta tornata a casa, la piccola Isla Wilkinson ha detto ai suoi genitori di non sentirsi molto bene. Quest’ultimi, convinti che si trattasse di una semplice influenza, l’hanno portata a letto per farla addormentare. Il giorno successivo, Isla ha iniziato a stare ancora peggio. Aveva la febbre alta ed una tose forte e continua. Come ogni genitore preoccupato, sua mamma e suo papà l’hanno portata in ospedale per farla controllare. Purtroppo, i medici non sono riusciti a fare nulla, ...

AgenziaOpinione : rai 3 – “ Dottori in corsia “ * Ep 5 PUNTATA DEL 15 dicembre 2019, « La storia di silvia, una bambina di cinque ann… - AinSophAur6 : RT @SuperElis2: @Stefbazzi Ieri una bimba di nemmeno cinque mesi, ancora in Lombardia ?? #lastragesilenziosa - Lara_Eureka : RT @SuperElis2: @Stefbazzi Ieri una bimba di nemmeno cinque mesi, ancora in Lombardia ?? #lastragesilenziosa -