Autobest 2019 - Vince la nuova Opel Corsa

Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Laha conquistato il premioed è stata eletta "Best Buy Car of Europe in 2020". La vettura tedesca ha ricevuto complessivamente 17.617 punti, battendo di misura la cugina Peugeot 208, staccata di soli 157 punti. Seguono la Skoda Kamiq (16.848 punti), la Renault Clio e la Nissan Juke. Il premio è stato assegnato da un giuria proveniente da 31 paesi dopo i test finali tenuti all'Istambul City Park ed è la prima volta che il titolo viene assegnato a un veicolo elettrificato: nella gamma dellasono infatti disponibili versioni benzina, diesel ed elettriche pure.Tutti gli altri premi assegnati dalla giuria. Oltre al premio, la giuria ha assegnato anche altri prestigiosi titoli. La Volkswagen ID.3 ha conquistato l'Ecobest, mentre l'assistente virtuale di bordo Laura, presente sui modelli Skoda, è stato scelto per lo Smartbest. La Mazda ha ...

