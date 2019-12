Atalanta | Gasperini laconico | «Una gara buttata via» – VIDEO

Atalanta - Gasperini analizza la sconfitta : “non siamo stati concreti” : “siamo scontenti del risultato. Non siamo riusciti ad essere abbastanza concreti. Abbiamo regalato il primo gol, il secondo è stato casuale ma non siamo riusciti a raddrizzare la partita. Le assenze erano pesanti ma noi l’abbiamo buttato via lo stesso. In campionato è già successo altre volte. La Champions è una cosa ma non è che pensiamo di vincerla”. Sono le dichiarazionin ai microfoni di Sky Sport di Gian Piero ...

Atalanta - Gasperini : «Ci abbiamo messo del nostro nella sconfitta» : Gian Piero Gasperini è piuttosto rammaricato nel commentare la sconfitta rimediata dalla sua Atalanta contro il Bologna Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta rimediata dalla sua Atalanta contro il Bologna al Dall’Ara. Le parole del tecnico dei bergamaschi. GOL SUBITI – «Come numero di occasioni eravamo più presenti nel secondo tempo, oggi ne abbiamo sbagliate troppe come ad inizio gara. Ci ...

Atalanta - Gasperini in conferenza : “Zapata - ecco le sue condizioni. Mercato? A gennaio via tre giocatori” : Alla vigilia dell’impegno di Bologna, Gian Piero Gasperini (che ha già fatto sapere di volersi privare di Kjaer e di mandare a giocare in prestito i giovani Ibanez e Barrow) è intervenuto in conferenza stampa, parlando delle possibili mosse di calciomercato a gennaio della sua Atalanta: “l’unica cosa che chiedo e’ una rosa corta, con giocatori duttili in grado di darmi tutto, per avere un gruppo piu’ unito e ...

Atalanta - Percassi : «Squadra forte ma attendo Gasperini per il mercato» : Atalanta, mercato invernale alle porte anche per il club di Percassi che dovrà rinforzarsi in vista della Champions Momento magico per l’Atalanta che solo due giorni fa ha conquistato una qualificazione storica agli ottavi di Champions League. Adesso con gennaio alle porte però si dovrà pensare anche al mercato. Proprio il patron dei bergamaschi Percassi ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport. «Se avremo la possibilità di farlo in modo ...

Atalanta : Castagne e il pressing di Gasperini : Anche in Ucraina si è visto il solito pressing tipico dell’Atalanta di Gasperini. Duelli uomo su uomo per recuperare palla in avanti Anche nella sfida decisiva contro lo Shakhtar, l’Atalanta di Gasperini non si è snaturata. Ha vinto proponendo il suo ambizioso e tipico calcio, approcciando quindi con la solita intensità nel tentativo di recuperare palla in avanti. Si vede bene nella slide sopra, con le solite marcature a uomo del ...

Atalanta agli ottavi di Champions : Gasperini canta e balla negli spogliatoi (Video) : Atalanta agli ottavi di Champions: Gasperini canta e balla negli spogliatoi dopo la clamorosa qualificazione vittoria sul campo dello Shakhtar Donetsk. Ieri sera l’Atalanta ha regalato davvero grandissime emozioni a tutti gli appassionati di calcio, a prescindere da quella che è la fede sportiva. I nerazzurri, infatti, si sono imposti a sorpresa sul campo dello […] L'articolo Atalanta agli ottavi di Champions: Gasperini canta e balla ...

Shakhtar Atalanta : come Gasperini ha utilizzato Gomez : Gomez ha giocato largo a sinistra in Shakhtar-Atalanta. Lo scopo era quello di farlo combinare con Gosens Se negli ultimi mesi Gomez ha sempre più giocato da trequartista che da attaccante esterno, in una posizione interna, in Shakhtar-Atalanta si è invece visto un ritorno alle origini. Gasperini ha infatti schierato l’argentino molto defilato a sinistra, vicino Gosens (i due hanno giocato “in coppia”, combinando come per ...

Atalanta agli ottavi - i “nerazzurri” che ce l’hanno fatta : Gasperini si prende la rivincita sugli “altri”… : C’è un nerazzurro che martedì sera piangeva per una sconfitta beffa, un po’ inaspettata, e salutava la Champions. E poi c’è un nerazzurro che, la sera dopo, esultava. Ci sono loro, Atalanta e Inter, che hanno una storia alquanto diversa. Quasi all’opposto, completamente differente. La grande che prova a rinascere e la piccola che cresce, anno dopo anno, impresa dopo impresa. Forse questa inarrivabile, anche solo a ...

Atalanta - sogno-Champions : Gasperini-Percassi - il capolavoro di una coppia visionaria : L' Atalanta che arriva agli ottavi di Champions League è per noi bergamaschi - pòta (andrebbe detto allargando le braccia) - qualcosa di inspiegabile come sono difficilmente raccontabili le meraviglie della natura (vanno viste e vissute) e impossibili da capire i misteri sovrannaturali, e non solo p

Atalanta - Gasperini : «Vittoria? Era destino. Fino al 3° gol non ero sereno» : Le parole di Gian Piero Gasperini dopo l’impresa dell’Atalanta in Champions League, vittoriosa contro lo Shakhtar Donetsk Gian Piero Gasperini, condottiero dell’Atalanta dei record, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’impresa che è valsa un posto agli ottavi di Champions League. Ecco le dichiarazioni dopo il termine del match contro lo Shakhtar Donetsk. «Fino al terzo gol non ero tranquillo. E’ stato un ...

LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3 - Champions League in DIRETTA : impresa della squadra di Gasperini che vola agli ottavi di finale. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: Shakhtar DONETSK (4-2-3-1): Pyatov 5; Dodo 4.5, Kryvtsov 5, Matviyenko 5, Ismaily 6; Alan Patrick 5, Stepanenko 5; Teté 6 (59′ Marlos 6), Kovalenko 6 (71′ Solomon 5), Taison 6; Junior Moraes 6. All. Castro 5. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 7; Djimsiti 7, Palomino 7, Masiello 6 (61′ Malinovskyi 6); Castagne 6.5, ...

LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-2 - Champions League in DIRETTA : raddoppio di Pasalic - vicini all’impresa gli uomini di Gasperini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85′ LIVE DINAMO ZAGABRIA-MANCHESTER CITY 1-4: Importante aggiornamento, Phil Foden segna la quarta rete! 83′ Gomez prova il tiro a giro, pallone deviato che finisce fuori. 81′ Goooooooooooooooooooooooooool, Pasaliccccccccccccccccccccccccc, punizione di Gomez con Pasalic che devia imparabilmente dentro sul secondo palo, Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-2. 79′ ROSSO, espulso Dodo ...

LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-0 - Champions League in DIRETTA : serve la vittoria per la squadra di Gasperini - nell’altra partita pareggio del Manchester City : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Sinistro di Muriel da fuori area, il pallone debolmente su spegne sulle mani del portiere. 39′ Shakhtar che ora si riversa avanti, partita che viaggia sulle fiammate dei singoli. 37′ GOLLINI! miracoloso il portiere dell’Atalanta che vola a respingere un colpo di testa di Moraes. 35′ LIVE DINAMO ZAGABRIA-Manchester City 1-1: Importante aggiornamento, Gabriel Jesus ...

LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta - Champions League in DIRETTA : nessuna sorpresa nella formazione scelta da Gasperini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.12 L’Atalanta ha perso le sue ultime due partite fuori casa in Champions, incassando in totale nove gol; l’ultima volta in cui perse tre partite fuori casa consecutive in Europa fu nell’ottobre del 1987. 18.09 L’Atalanta ha perso tre delle sue ultime cinque partite in una competizione europea. 18.06 Per qualificarsi agli ottavi l’Atalanta deve vincere contro lo ...