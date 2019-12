Roma | Fonseca | «Con la Spal bell’atteggiamento | dovevamo vincere»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Le considerazioni di Paulodopo la rimonta all’Olimpico dellacontro ladi mister Semplici Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-1 contro la. Ecco le sue dichiarazioni al termine della sfida. «dalle due facce? Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo. Sbagliamo molto ma giochiamo con intensità e velocità. Non era giusto il risultato dell’intervallo. Nella ripresa la squadra ha creato più occasioni. Era importanteoggi. Tutti i ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento. Dobbiamo giocare sempre così. Florenzi? Ha giocato molto bene oggi. Come ho detto sempre, è un gran professionista e non ho nessun problema con lui». Leggi su Calcionews24.com

