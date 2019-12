Luigi Di Maio | ordine ai grillini dopo le parole di Salvini | Ignoriamolo

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Panico nel Movimento 5 Stelle per "l'esca" gettata da Matteoin Parlamento. Di fronte all'idea del "tavolo tutti insieme" per salvare l'Italia, come l'ha definito nella sorpresa generale il leader della Lega,Diha dato un sempliceai suoi uomini: ", una proposta

Mov5Stelle : ?? Collegati alla diretta della presentazione del #TeamDelFuturo con @luigi.di.maio e tutti i facilitatori:… - marcotravaglio : DITE QUALCOSA 'Noi, detestando il potere, non invidiamo nessun politico. Ma, tra i politici che non invidiamo, quel… - PiazzapulitaLA7 : Stasera a #Piazzapulita: Luigi Di Maio. 21.15, La7. @luigidimaio -