LIVE Sci di fondo | 10 e 15 km Davos 2019 in DIRETTA | Iivo Niskanen parte forte | indietro

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 Si riduce ai 5 km il margine del finlandese sul russo, ora di soli 2″1. 15.28! Il finlandese passa in testa ai 3 km con 8″8 sul russo Sergey Ustiugov. 15.25 Agli 8 km è in testa il britannico Andrew Young, mentre scivolail russo Maltsev. 15.22 Sono partiti anche i migliori, attendiamo i primi intermedi. 15.17 Lo stesso russo passa in testa anche ai 5 km in 11’36″0. 15.13 Il russo Artem Maltsev è primo ai 3 km con 8’03″1. 15.10 Ai 5 km il britannico Andrew Young scavalca di 2 decimi il transalpino: 11’49″0 contro 11’49″2. 15.05 Primo riscontro ai 3 km: i transalpio Hugo Lapalus fa segnare 8’15″8. 15.00 Paolo Fanton scatterà col 49, Stefan Zelger col 59, Lorenzo Romano col 77. 14.56 Partiti i primi atleti, 30″ tra un concorrente e ...

