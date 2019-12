Licola | rapina in pizzeria | la motocicletta non parte | preso uno dei criminali

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una pattuglia della polizia ha sventato unaa unanella serata di ieri, sabato 14 dicembre, a, frazione di Pozzuoli (Napoli). Gli agenti sono arrivati mentre duestavano per fare irruzione. Uno deitori è stato bloccato, complice un malfunzionamento della, mentre l'altro è riuscito a dileguarsi scappando a piedi nelle campagne.

