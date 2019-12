Equitazione | FEI Jumping World Cup La Coruna 2019 | secondo posto per Emanuele Gaudiano

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si è disputata a La, in Spagna, la settima tappa dellaCup di salto ostacoli di, che è stata vinta dall’olandese Maikel van der Vleuten su Beauville Z , binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 36.94. Seconda piazza stupenda per l’azzurrosu Chalou con il crono di 37.66, terzo il belga Pieter Clemens su Quintini in 37.72. Non accedono al jump-off gli altri due azzurri impegnati in terra iberica, ovvero Alberto Zorzi su Cinsey, diciottesimo, che incappa in quattro penalità sul percorso base, infine si classifica ventottesimo con cinque penalità Piergiorgio Bucci su Driandria. Questi due cavalieri italiani non guadagnano punti in graduatoria. In classifica guida il belga Pieter Devos con 55 punti, davanti all’elvetico Steve Guerdat,con 47, mentre con i 17 punti conquistati oggisale in terza ...

